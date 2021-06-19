12-19 Haziran 2021 Tarihleri Arası İlçe Özel İdare Çalışmaları - Son Dakika

12-19 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASI İLÇE ÖZEL İDARE ÇALIŞMALARIİlçemiz Özel İdare Müdürlüğü' nün 12-19 Haziran 2021 tarihleri arasındaki çalışmaları; Şerefiye köyü palaz malzeme serme, Horzum köyü konkasör taş kırma ocağına malzeme hazırlama, Sarıboğa köyü şarampol temizliği ve menfez ağzı temizleme, Tekke-Başaran-İncirpınarı köyleri asfalt bozma, asfalt altyapı palaz ve elek altı malzeme serme, Çayır köyü şarampol temizliği, Konkasör ocağımızda elek altı ve palaz malzeme üretimi, Hürremşah köy şarampol temizliği, heyelan temizliği ve yol tesviye, Salı köyü mahalle yollarına greyderli bakım, Dere köyü şarampol temizliği ve yol tesviye çalışmaları yapılmıştır.