Son Dakika Haberleri: 12,5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Uzman Erbaş Tutuklandı

12,5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Uzman Erbaş Tutuklandı

22 dakika önce

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve her yerde aranan uzman erbaş E.E inegöl jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

12,5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Uzman Erbaş Tutuklandı, System.String[]
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve her yerde aranan uzman erbaş E.E inegöl jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgeye göre, İzmir'de görev yaptığı sırada Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen E.E isimli uzman erbaş her yerde aranmaya başladı. İnegöl jandarma ekiplerinin yol kontrollerinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Fetö'den aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası olan E.E jandarmadaki işlemlerini ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

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