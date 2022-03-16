12 Afrika ülkesinde Kovid-19'a karşı yapılan aşı sayısı yüzde 150 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

12 Afrika ülkesinde Kovid-19'a karşı yapılan aşı sayısı yüzde 150 arttı

16.03.2022 22:47
12 Afrika ülkesinde Kovid-19'a karşı yapılan aşı sayısı yüzde 150 arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 12 Afrika ülkesinde Kovid-19'a karşı yapılan aşı sayısının yüzde 150 arttığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 12 Afrika ülkesinde Kovid-19'a karşı yapılan aşı sayısının yüzde 150 arttığını bildirdi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, aşılanmaya yönelik kampanyanın hız kazanmasıyla 12 ülkede yapılan aşılamada son bir ayda, bir önceki aya göre, yüzde 150 artış görüldüğü kaydedildi.

Kıtada kayıtlı vakaların 11,4 milyonu aştığı ve bunların 10,6 milyonunun iyileştiği belirtildi.

Kovid-19'dan ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının ise 250 bin olduğu aktarıldı.

Kıtanın bazı ülkelerinde aşı üretim tesislerinin kurulması planlanıyor

Kıtada Kenya'dan sonra Namibya da maske takma zorunluluğunu kaldırırken, bazı ülkelerde aşılama kampanyasına katılımın düşük olduğu biliniyor.

Salgınla mücadelede aşılamayı önceleyen çok sayıda ülkenin girişimleriyle kıtanın bazı ülkelerinde aşı üretim tesislerinin kurulması planlanıyor.

Amerikan ilaç şirketi Moderna, geçen hafta, Kenya'da 500 milyon dolar yatırımla mRNA teknolojili aşı üretim tesisi kuracağını açıklamıştı.

DSÖ ise şubatta Afrika'daki Kovid-19 aşılama eksikliğini kapatmak için bazı kıta ülkelerinde mRNA teknolojisiyle aşı üreten merkez kurulacağını duyurmuştu. DSÖ'nün kuracağı tesislerin Güney Afrika, Senegal ve Ruanda'da olması planlanıyor.

YORUMLAR
500
DSÖ, Rus aşısı Sputnik V'nin değerlendirmesini ertelediklerini açıkladı DSÖ, Rus aşısı Sputnik V'nin değerlendirmesini ertelediklerini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Kenya, mRNA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 12 Afrika ülkesinde Kovid-19'a karşı yapılan aşı sayısı yüzde 150 arttı - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Eşsiz manzara büyüledi! Gün doğarken gökyüzünü kızıla boyandı
22:35 Messi'den sürpriz karar! Eleştiri oklarının hedefi olan yıldız futbolcu PSG'den ayrılıyor mu?
21:59 Galatasaray-Barcelona maçı 123 ülkede canlı yayınlanacak! Tüm gözler Kerem Aktürkoğlu'nda olacak
21:43 FED faiz kararını açıkladı! Peki, dolar nasıl etkilendi?
21:25 İki liderden önemli diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi
21:18 Merakla beklenen açıklama geldi! Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
21:16 Barcelona bu sefer farklı konuşuyor: Bakalım yarın neler olacak
20:46 Fenerbahçe kalesini koruyacak yeni isim belli oldu! Berke'nin yerine Sinan Bolat gelecek
20:42 Ukrayna'da yüzlerce sivilin saklandığı tiyatro salonu bombalandı! Ajanslar "acil" koduyla verdi
20:40 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 118 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 22:54:44. #1.13#
SON DAKİKA: 12 Afrika ülkesinde Kovid-19'a karşı yapılan aşı sayısı yüzde 150 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement