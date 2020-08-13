12 Ağustos 2020 Haberleri - Son Dakika

12 Ağustos 2020 Haberleri
12 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
- MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
- Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
- Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak
- Bakan Koca, koronavirüs hastasının mesajını 'Bayram dönüşü korkusu' uyarısıyla paylaştı
- Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
- Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
- Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
- Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar belli oldu
- Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
- Hakkari'de hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
- Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu
- Türkiye'den, Yunanistan'a destek veren İsrail'e sert tepki: Bozacının şahidi şıracı
- Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
- Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
- Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan okulların başlamasıyla ilgili öneri: Yüz yüze eğitim en az 1 ay daha başlamamalı
- Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
- Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış
- İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
- Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
- Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili 'acil koduyla' ulusa sesleniş konuşması yaptı
- Son Dakika: Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti
- Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
- Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı
- 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
- Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı
- Bakan Ersoy, 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı
- Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
- Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
- Beşiktaş'ta su borusu patladı, yollar göle döndü
- Bodrum'da kadınların 'Niye bakıyorsunuz' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
- Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı
- Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
- Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
- Vaka sayısının arttığı Şanlıurfa'da tedbirlere uyulmuyor! Son 2 haftada 2 bin 200 ev karantinaya alındı
- Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
- Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti
- Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu
- Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti
- Kütahya'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 00:15
Son Dakika Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris Saint-Germain oldu MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak Bakan Koca, koronavirüs hastasının mesajını "Bayram dönüşü korkusu" uyarısıyla paylaştı Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu Türkiye'den, Yunanistan'a destek veren İsrail'e sert tepki: Bozacının şahidi şıracı Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı