Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
04:00 Spor Artı
05:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:45 İskoçya Premiership Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
12:55 Türkiye - Özbekistan
14:30 Spor Stüdyosu
15:55 Türkiye - İran
17:30 5. İslami Dayanışma Oyunları Güreş
20:40 Başakşehir - Breidablik
22:45 Aktüel Futbol Transfer
Son Dakika › TV › 12 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika