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12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası devam ediyor

25.08.2021 14:53

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası devam ediyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası devam ediyor.

İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, Rusya, Avustralya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde yarışmacılar, 85 kilometrelik mesafe uçuşu yaptı.

Ali Dağı'ndan Pınarbaşı ilçesine doğru uçuş yapılan yarışmada, 71 sporcu mücadele etti.

Şampiyona yarın uzun mesafe yarışlarıyla devam edecek.

12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası devam ediyor
12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası devam ediyor
12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası devam ediyor
12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası devam ediyor
12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası devam ediyor

Yamaç Paraşütü, Toros Dağları, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika Spor


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