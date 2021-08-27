12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası sürüyor.

İki bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, Rusya, Avustralya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın üçüncü gününde yarışmacılar, 79,4 kilometrelik mesafe uçuşu yaptı.

İlginin yoğun olduğu yarışmada sporcular, Kayseri semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Ali Dağı'ndan Bünyan ilçesindeki Karatay Hanı'na doğru uçuş yapılan yarışmada, 70 sporcu mücadele etti.

29 Ağustos'ta sona erecek şampiyonaya katılan pilotlar, gökyüzünde açtıkları pankartlarla aşı farkındalığına da destek oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın imzalı iki pankartın birinde "Aşımızı olalım" çağrısı yapılırken, diğerinde de Kayseri'nin aşılamada "mavi" kategoriye ulaşmasından dolayı "Mavi bize yakıştı" sloganı yer aldı.