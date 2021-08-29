12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası sona erdi.

Yarışmanın genel klasmanında İran'dan Hadi Heidari Dastjerdi birinci, yine aynı ülkeden Soheil Barikani ikinci, Umut Aslan ise üçüncü oldu.

Spor klasmanında ilk 3, İranlı isimlerden oluştu. Birinciliği Erfan Ottoec, ikinciliği Fateme Eftekhari, üçüncülüğü ise Hadi Heidari Dastjerdi elde etti.

Kadınlar klasmanında birinciliği Gülşah Hoş, ikinciliği Rusya'dan Doria Krosnova, üçüncülüğü ise İran'dan Fateme Eftekhari kazandı.

İlçedeki paraşüt indirme alanında düzenlenen törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şampiyonanın çok güzel görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Yarışmada yaralanan 2 sporcunun sağlık yönünden takibini yaptıklarını belirten Yalçın, sporcuları 2023'teki yarışlarda Ali Dağı'ndaki zirveye otomobil ya da minibüsle değil füniküler (çekmeli vagon) sistemiyle çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şampiyona, ödül töreni ile sona erdi.

Türkiye, Rusya, Avustralya ve İran'dan 80 sporcunun katıldığı yarışlar, 24 Ağustos'ta başlamıştı.