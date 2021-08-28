12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası, devam ediyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası sürüyor.

İlçenin güneyinde yer alan 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, Rusya, Avustralya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın dördüncü gününde yarışmacılar, 29 kilometrelik mesafe uçuşu yaptı.

Ali Dağı'ndan Tomarza ilçesine doğru uçuş yapılan yarışmada, 60 sporcu mücadele etti.

Şampiyona yarınki uzun mesafe yarışlarının ardından yapılacak ödül töreni ile sona erecek.