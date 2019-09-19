12 aracın karıştığı kaza anı kamerada

Kazada yaralanan Sevil Y. ve Senem A'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 11 araca çarptığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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