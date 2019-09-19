Son Dakika Haberleri: 12 aracın karıştığı kaza anı kamerada
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12 aracın karıştığı kaza anı kamerada

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 11 araca çarptığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 11 araca çarptığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Değirmenönü Mahallesi Lise Caddesi üzerinde dün gece saat 00.30 sıralarında Sevil Y. idaresindeki 20 ABH 633 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara ardından önünde seyir halinde giden Senem A. yönetimindeki 20 AB 630 plakalı cipe çarptı.

Kazada yaralanan Sevil Y. ve Senem A'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpmanın etkisiyle 12 araç zarar gördü. Yaralanan 2 kişi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

12 aracın karıştığı kaza anı kamerada

Avrupa Birliği, Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:46 Kaynak: AA
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