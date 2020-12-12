12 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

12 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı

12.12.2020 06:42
12 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı, System.String[]

12 Aralık 2020 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

02:00 Doya Doya Moda

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:15 Çook Yaşa

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye 2020

12:30 Doğduğun Ev Kaderindir

13:00 Oynat Bakalım

14:15 Doya Doya Moda

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Masterchef Türkiye 2020

20:00 Kırmızı Oda

12 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı

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- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 12 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika


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