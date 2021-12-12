12 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Gamer

02:30 Altay - A. Hatayspor

04:15 Arşiv Süper Lig: M. Başakşehir - Kasımpaşa

04:45 Arşiv Süper Lig: DG Sivasspor - Galatasaray

05:30 Sporun Mabetleri

06:00 Sanal Direktör

07:00 Altay - A. Hatayspor

08:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Sanal Direktör

13:00 Maç Başlıyor

13:00 Maç Başlıyor

13:30 A. Demirspor - G. Giresunspor

13:30 V. Karagümrük - İH Konyaspor

15:30 Maç Başlıyor

16:00 M. Başakşehir - Kasımpaşa

16:00 Y. Malatyaspor - A. Alanyaspor

18:00 beIN Süper Lig

19:00 FTA Antalyaspor - Trabzonspor

19:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor

19:45 beIN Süper Lig

20:00 FTA Antalyaspor - Trabzonspor

20:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio