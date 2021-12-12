Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Z Raporu
01:30 Gamer
02:30 Altay - A. Hatayspor
04:15 Arşiv Süper Lig: M. Başakşehir - Kasımpaşa
04:45 Arşiv Süper Lig: DG Sivasspor - Galatasaray
05:30 Sporun Mabetleri
06:00 Sanal Direktör
07:00 Altay - A. Hatayspor
08:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Sanal Direktör
13:00 Maç Başlıyor
13:00 Maç Başlıyor
13:30 A. Demirspor - G. Giresunspor
13:30 V. Karagümrük - İH Konyaspor
15:30 Maç Başlıyor
16:00 M. Başakşehir - Kasımpaşa
16:00 Y. Malatyaspor - A. Alanyaspor
18:00 beIN Süper Lig
19:00 FTA Antalyaspor - Trabzonspor
19:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor
19:45 beIN Süper Lig
20:00 FTA Antalyaspor - Trabzonspor
20:00 Beşiktaş - Y. Kayserispor
21:00 beIN Süper Lig
23:00 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 12 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika