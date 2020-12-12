12 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika

12 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

12.12.2020 10:25
12 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanındaHedef üst üste 4'üncü galibiyetLarin ve Josef 11'e dönüyorSergen Yalçın yardımıcısına karşıValentin Rosier sarı kart sınırındaGökhan Töre ve Adem Ljajic iyileşmediSÜPER LİG13.30 Atakaş Hatayspor - Fatih Karagümrük16.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor16.

Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında

Hedef üst üste 4'üncü galibiyet

Larin ve Josef 11'e dönüyor Sergen Yalçın yardımıcısına karşıValentin Rosier sarı kart sınırında Gökhan Töre ve Adem Ljajic iyileşmedi

SÜPER LİG13.30 Atakaş Hatayspor - Fatih Karagümrük16.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe19.00 MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor19.00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.16.00 Beşiktaş, Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'nden Alanya'ya hareket edecek.17.30 Kafilenin Alanya'da karşılanması.

TFF 1'İNCİ LİG16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor - Eskişehirspor19.00 Bursaspor - Yılport Samsunspor

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Galatasaray17.30 Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor20.00 Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe BekoHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 Samsun Canik Belediyespor - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - BOTAŞ14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Galatasaray15.00 OGM Ormanspor - Çankaya Üniversitesi

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi15.30 Beşiktaş - Aydın Büyükşehir Belediyespor17.30 Sistem9 Yeşilyurt - Türk Hava YollarıAXA Sigorta Efeler Ligi12.00 Galatasaray HDI Sigorta - Solhanspor15.00 Haliliye Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor16.00 Afyon Belediye Yüntaş - Ziraat Bankkart

AVRUPA ERKEKLER ARTİSTİK CİMNASTİK ŞAMPİYONASIMersin'in ev sahipliği yaptığı 34'üncü Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası büyükler takım finaliyle sürecek.GÜREŞ Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Dünya Şampiyonası'nın yerine düzenlenen, milli sporcuların da mücadele edeceği Bireysel Dünya Kupası, Sırbistan'da grekoromen stilde müsabakalarla başlayacak.AVRUPA'DAN FUTBOL17.30 RB Leipzig - Werder Bremen (Ömer Toprak)18.15 Getafe - Sevilla (Enes Ünal)22.45 Lazio - Hellas Verona (Mert Çetin)

23.00 Everton - Chelsea (Cenk Tosun)


Aytemiz Alanyaspor, Adem Ljajic, Sarı Kart, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 12 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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