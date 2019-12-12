12 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 12 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

12 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

7 saat önce

BEŞİKTAŞ23.00 UEFA Avrupa Ligi'nde tur şansı kalmayan 3 puanlı Beşiktaş, K Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 10 puanla ikinci sırada bulunan İngiliz ekibi Wolverhampton'a konuk olacak.

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BEŞİKTAŞ

23.00 UEFA Avrupa Ligi'nde tur şansı kalmayan 3 puanlı Beşiktaş, K Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 10 puanla ikinci sırada bulunan İngiliz ekibi Wolverhampton'a konuk olacak.

23.00 Grubun diğer maçında ise 11 puanla liderlik koltuğunda oturan Portekiz takımı Sporting Braga, 4 puanla üçüncülükteki Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile deplasmanda karşılaşacak.

TRABZONSPOR

20.55 C Grubu'nda oynadığı 5 müsabakada topladığı 1 puan sonucu UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, son maçında 10 puanlı lider Basel ile İsviçre'de karşı karşıya gelecek.

20.55 Grupta 9 puanla üçüncü sıradaki İspanya ekibi Getafe ise averajla ikinci sırada yer alan Rus takımı Krasnodar ile evinde kozlarını paylaşacak.

BAŞAKŞEHİR

23.00 UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puanla tur ümidini son maça taşıyan Başakşehir, J Grubu'nda 8 puanla liderlikte bulunan Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda mücadele edecek.

23.00 Grupta 8 puan ve averajla lideri takip eden İtalyan ekibi Roma ise 4 puanla sonuncu durumdaki Avusturya takımı Wolfsberger'i ağırlayacak.

FENERBAHÇE

Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek.

GÖZTEPE

10.30 Kiğılı firması ile İzmir ekibi arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.

PFDK - TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

THY Euroleague

20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

VOLEYBOL

AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar

16.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Karayolları

19.00 Aydın B.Şehir Bld. - PTT

CEV Erkekler Challenge Kupası

21.00 Luboteni - Spor Toto

CEV Şampiyonlar Ligi

22.30 Trentino Itas - Fenerbahçe HDI Sigorta

11.00 2019-2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi kura çekimi yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ

20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya)

20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg)

20.55 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre)

20.55 LASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç)

20.55 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)

20.55 Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya)

20.55 Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz)

23.00 Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda) (Orkun Kökçü)

23.00 Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - St. Etienne (Fransa) (Yunus Mallı)

23.00 Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna)

23.00 Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan)


Portekiz, Beşiktaş, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:30 Kaynak: DHA
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