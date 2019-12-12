12 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

23.00 UEFA Avrupa Ligi'nde tur şansı kalmayan 3 puanlı Beşiktaş , K Grubu'ndaki altıncı ve son maçında 10 puanla ikinci sırada bulunan İngiliz ekibi Wolverhampton'a konuk olacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Avrupa'da fuhuşa en çok para aktaran ülke İngiltere oldu