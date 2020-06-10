12 ayda 70 kilo vererek şeker hastalığını yendi - Son Dakika

12 ayda 70 kilo vererek şeker hastalığını yendi

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, 1 yıl önce 150 kiloya ulaşan Ayhan Tufan (52) diyet ve sporla 70 kilo vererek şeker hastalığını yendi.

12 ayda 70 kilo vererek şeker hastalığını yendi, System.String[]

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, 1 yıl önce 150 kiloya ulaşan Ayhan Tufan (52) diyet ve sporla 70 kilo vererek şeker hastalığını yendi.

Kaynarca ilçesinde oturan Ayhan Tufan, şeker hastalığının artması ve sürekli kilo alması nedeniyle arkadaşlarının tavsiyesi üzerine diyetisyene gitti. 2019 yılının ortalarında başladığı diyet sayesinde 12 ayda tam 70 kilo veren Tufan, "1 sene önce 150 kiloydum. Spor yaptım ve diyetisyene gittim. Şeker ve kolesterol hastasıydım. Şu anda Allah'a şükür hiçbir şeyim yok. Tüm şeker hastalarına spor yapmalarını tavsiye ederim. Kendimi çok iyi hissediyorum. 1 yıl önce yerimden bile kalkmak istemiyordum" dedi.

Kilo vermeden önce şekerinin 320'ye kadar yükseldiğini belirten Tufan, "Doktorlar insülin vermişti. Kilo verdikten sonra insülin kullanmayı ve hap kullanmayı bıraktım. Diyetisyen eşliğinde yediğime dikkat ediyorum ve sporumu düzenli olarak yapmaya gayret ediyorum. Kolesterolü az olan şeyler tüketiyorum. Şeker hastaları abur cubur yemesinler, spor yapsınlar sağlıklı yaşasınlar. Ben başardım onlar da başarabilirler" diye konuştu.


Ayhan Tufan, Diyetisyen, Kaynarca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 09:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 12 ayda 70 kilo vererek şeker hastalığını yendi - Son Dakika

Son Dakika

Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak         
15:17
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu         
15:07
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor         
15:07
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var         
14:58
Instagram modeli, cinsel içerikli sitelere sattığı videolar sayesinde milyoner oldu Instagram modeli, cinsel içerikli sitelere sattığı videolar sayesinde milyoner oldu         
14:52
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı         
14:48
Son Dakika: Yunanistan'ın Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir         
14:47
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti         
14:47
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi         
14:42
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi 73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi         
14:33
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi         
14:32
Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu         
14:02
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu         
13:51
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor         
13:51
Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı         
13:32
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor         
13:32
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu         
13:30
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor         
13:26
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım         
13:23
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı         
13:22
Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı         
13:06
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek         
12:50
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor         
12:38
Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı         
12:28
Genç tasarımcı Kimberley Garner, arkadaşlarının yanında bir anda soyunmaya başladı Genç tasarımcı Kimberley Garner, arkadaşlarının yanında bir anda soyunmaya başladı         
12:26
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez         
12:25
Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı         
12:20
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular 30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular         
12:11
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı         
12:09
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 15:34:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 12 ayda 70 kilo vererek şeker hastalığını yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]