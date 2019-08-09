Son Dakika Haberleri: 12 aylık cari denge 17 yıl sonra 'fazla' verdi
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12 aylık cari denge 17 yıl sonra 'fazla' verdi

4 dakika önce

Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı 538 milyon dolarla Kasım 2002'den bu yana ilk kez artı verdi.

12 aylık cari denge 17 yıl sonra 'fazla' verdi, System.String[]
Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı 538 milyon dolarla Kasım 2002'den bu yana ilk kez artı verdi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:59 
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