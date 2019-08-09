12 aylık cari denge 17 yıl sonra 'fazla' verdi

Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı 538 milyon dolarla Kasım 2002'den bu yana ilk kez artı verdi.

Türkiye'nin son 12 aylık cari işlemler hesabı 538 milyon dolarla Kasım 2002'den bu yana ilk kez artı verdi.

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