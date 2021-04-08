Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir evden 250 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlığın olduğu apartman ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin apartman girişlerindeki güvenlik kamera görüntülerini yanıltmak için engelli gibi davrandıklarını tespit etti.

Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde meydana gelen 12 evden hırsızlık olayının da failleri oldukları belirlenen Seher C, Meriban C, Cankız U, Funda U. ile Arzum C'yi saklandıkları evlere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Operasyon sırasında Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinde bulunan Funda U, polis ekiplerine yakalanmamak için ikinci kattaki balkondan atladı. Yaralanan Funda U. polis ekiplerinin haber verdiği 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.