Son Dakika Haberleri: 12 ayrı suçtan aranan firari yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 12 ayrı suçtan aranan firari yakalandı - Son Dakika

12 ayrı suçtan aranan firari yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te 12 ayrı suçtan aranan ceza evi firarisi polisin çalışması sonucu yakalandı.

12 ayrı suçtan aranan firari yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te 12 ayrı suçtan aranan ceza evi firarisi polisin çalışması sonucu yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada durdurulan bir kişinin sürücü belgesinin İ.H.K. adına düzenlenmiş sahte belge olduğu anlaşıldı. Bu sırada polisten kaçan şüpheli, ekiplerin başarılı çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şüphelinin yapılan parmak izi tespitinde 12 ayrı dosyadan aranan ve ceza evi firarisi olan N.Ç., olduğu belirlendi. Şüpheli N.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:51 Kaynak: İHA
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