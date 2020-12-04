12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
04.12.2020 18:06
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 12 ayrı suçtan aranan M.A.P. adlı şahıs jandarma ekipleri tarafından kaçmak isterken yakalandı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 12 ayrı suçtan aranan M.A.P. adlı şahıs jandarma ekipleri tarafından kaçmak isterken yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; 12 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli M.A.P.'nin Bigadiç ilçesi Balatlı mahallesinde olduğu duyumu alındı. Alınan duyum üzerine yapılan titiz çalışmalar neticesinde M.A.P. isimli şüpheli kaçmak istediği sırada üzerinde bulunan 2 adet tabanca ile yakalanarak, Adli makamların talimatıyla gözaltına alındı. Yakalanan şahsın soruşturması devam ediyor. - BALIKESİR
Son Dakika Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Milan efsanesi, Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili konuştu: Doğru anı bekliyoruz Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok