12 bıçak darbesiyle eşini öldüren koca hakim karşısına çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 çocuğunun annesi Birgül Göksu'yu kendisini aldattığını iddia ederek 12 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı koca eşinin boğazını kestiğini ifade ederken, Birgül Göksu'nun babası kızının katili olan damadından şikayetçi olmadı.

Olay, Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Cinayet, koca Yakup Göksu'nun Değirmendere Polis Merkezi'nde giderek eşi Birgül Göksu'yu öldürdüğünü itiraf etmesiyle ortaya çıktı. Olay yerine giden emniyet güçleri bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Birgül Göksu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yakup Göksu, Kocaeli Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkesinde hakim karşısına çıktı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede maktul Birgül Göksu'nun Oğuz adlı şahısla ilişki yaşadığının anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede Yakup Göksu'nun bu ilişki sebebiyle Birgül Göksu'yu öldürmeye karar verdiği, olay günü Oğuz adlı şahsın, cinayet zanlısı Yakup Göksu'yu arayarak eşine sahip çıkmasını söylemesi üzerine eşini öldürme kararını gerçekleştirdiği belirtildi. Şüphelinin eylemini gerçekleştirmeye koşulsuz olarak karar vermesi, aradan geçen süreye rağmen belirlemiş olduğu kurgu dahilinde eylemini icra etmesi sebebiyle, eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı yer aldı. Bu kapsamda şüpheli Yakup Göksu'nun tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediğinden, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması iddianamede istendi. İddianamede Yakup Göksu hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının takdirinin mahkemeye bırakıldığı da belirtildi.

"Uygunsuz mesajlar gördüm"

Birgül Göksu cinayetinde tutuklu sanık Yakup Göksu, mahkemede eşinin kendisini aldattığını ifade ettikten sonra, "Beni E.K. ve Oğuz diye biriyle aldattı. Olaydan 2 ay önce, elinde benden gizli ikinci telefonunu yakaladım. Uygunsuz mesajları gördüm. Küfürlü mesajlar yazarak, 'Bana bunu nasıl yaparsın? Ben senin her ay faturalarını ödüyorum' yazıyordu. Bu olayın ardından eşim evi terk etti. E.T. diye bir arkadaşında kalmış, sonrasında kadın sığınma evinde bir gün kaldıktan sonra beni aradı. Eve geri dönmek istediğini söyledi. Ben de çok aşıktım ve çocuklarım yalnız kaldığı için kabul ettim. Affettim, yemin etti." diye konuştu. Olayın ardından evinden taşındığını ifade eden Yakup Göksu, "Olaydan bir hafta önce işe geç kaldım. Sabah evin zili çaldı. Eşim kimsenin olmadığını söylemesi üzerine balkona çıkıp baktığımda Oğuz'un kaçtığını gördüm. O gün içime tekrar şüphe düştü ama bir şey demedim. Olay günü atölyede iken Oğuz beni aradı. Oğuz bana, 'Karın beni arayıp duruyor. ya karına sahip çık ya da karını boşa'" dedi.

Sinirle atölyeden çıktığını belirten Yakup Göksu, "Yolda eşimi aradım evde olduğunu söyledi. Eve gittiğimde evde yoktu. Yaklaşık 1 saat bekledim ve çocuklarla birlikte geldi. Hastane işleri için, 'Çocukları anneme bırakıp hastaneye gidelim' dedim. Çocukları anneme bırakıp eve geri döndük. Beni aldatıyorsun, beni sevmiyorsan boşa, dedim. Oğuz'un mesajlarını gösterince kendini camdan atmaya çalıştı. Ben de tuttum. Keşke kendini atsaydı" şeklinde konuştu.

İşle ilgili olarak yanında taşıdığı çakıyı çıkardığını belirten sanık, "Çakıyı görünce 'öldürmek istiyorsan öldür' dedi. Sonra çakıyı tutup boğazına dayadı ve boğazı kesildi. Kendimi tutamadım gerisini hatırlamıyorum. Ben cezaevinde aylardır yas tutuyorum. Kayınbiraderim, 'Önceki olayda tekrarı olursa kanı sana helaldir' demişti. Ben de kanlı bıçağı çekip ona atmak isterken, yanlışlıkla WhatsApp durumuna attım. Öldürmek isteseydim, ilk olayda öldürürdüm. Onu yok ederdim, denize atardım" ifadelerini kullandı.

Kızının katili damadından şikayetçi olmadı

Sanığın ardından Birgül Göksu'nun babası M.K. verdiği ifadede, "İlk evi terk ettiğinde boşanmalarını istemediğimi söyledim. Açtığı davayı geri çekti. Olay günü damadım beni arayıp, 'Ne yapıyorsun? Neredesin?' deyip telefonu kapattı. Ardından kızımı aradım ulaşamadım. Damadımın paylaştığı videoyu gördüm. Bu olayın ardından kardeşim E.K. ile görüşmeyi kestim. Damadımdan şikayetçi değilim" şeklinde konuştu.

Evi terk ettiğinde evinde kaldığı E.T. tanık olarak mahkemede dinlendi. Yemin ettikten sonra E.T., "Olaydan 1 yıl önce tanıştık. Başkaları ile görüştüğünü biliyorum. Eşiyle tartışmıştı, bana geldi. Bende 15 gün kaldı. Ardından daha fazla kalamayacağını söyledim, karakola gitti ve sığınma evine geçti" dedi.

Davada sanık avukatının talebi üzerine E.K. ve Oğuz isimli şahısların gelecek duruşmada dinlenmesi ve telefon dijital kayıtlarının incelenmesi talebi mahkeme tarafından kabul edilirken, dava ileri bir tarihe ertelendi. - KOCAELİ