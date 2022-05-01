12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

01.05.2022 10:13
12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi 12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana polisi 12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi doğrultusunda yaptıkları baskında 12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis, olayla ilgili 2 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - ADANA

12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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