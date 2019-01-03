12 Bin 872 Ton Arıtma Çamuru Bertaraf Edildi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, başarıyla işleterek atıksu kaynaklı çevre kirliliğine son verdiği tesisler ile Manisa'nın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı, 2018 yılı içerisinde il genelindeki 16 adet atıksu arıtma tesisinden çıkan 12 bin 872 ton arıtma çamurunu çevre mevzuatına uygun hale getirerek bertaraf etti. Tehlikesiz sınıfta bulunan arıtma çamuru, il genelindeki tesislerden sızdırmazlık özelliği bulunan araçlar ile Akhisar ve Turgutlu Atıksu Arıtma Tesislerine taşınmasının ardından buradaki solar kurutma seralarında susuzlaştırılıyor.Daha sonrasında ise Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine taşınan arıtma çamurunun nihai olarak bertarafı sağlanıyor.

"Ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunuyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Kuzey Ege ve Gediz Havzalarını özlenen günlerine kavuşturmak için çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti. Başaran, "Atıksu arıtma tesislerimizde evsel nitelikli atıksuların arıtımı sonrasında ortaya çıkan arıtma çamurunu da bertaraf ederek ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunuyoruz. 2018 yılında tesislerimizde 13 bin tona yakın arıtma çamuru çıktı. Tehlikesiz sınıfta olan bu çamuru kurutup bertaraf etme noktasında ekiplerimiz yoğun mesai harcadı. Daha yaşanılabilir bir Manisa inşa edilmesi yolunda idare olarak 2019 yılında da çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.