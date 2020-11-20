Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi"ni hayata geçirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 ilde 12 bin çocuğu kapsayacak proje, çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda bugüne kadar yürütülen en kapsamlı girişimlerden biri olacak.

Bu kapsamda mevsimlik tarım işlerinde çalışan veya çalışma riski bulunan çok sayıda çocuk için faaliyetler yürütülecek.

Eğitime yönlendirilmesi sağlanacak

Projeyle, çocuklara yerinde eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra eğitim, gıda ve kıyafet gibi destekler verilecek. Çalışan çocuklara, ailelere, işverenlere, okul yöneticilerine, öğretmenlere, muhtarlara ve tarım aracılarına ulaşılacak. Çocukların tarımda çalıştırılmalarının önüne geçilerek, eğitime yönlendirilmesi sağlanacak.

Proje, mevsimlik tarımda en çok göç alan ve göç veren şehirler olan Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce'de uygulanacak. 29,7 milyon avroluk bütçeye sahip proje, yaklaşık 40 ay sürecek.

Çocuklarla birlikte aileler de desteklenecek

Projeyle, mevsimlik tarımda çalışan veya çalışma riski olan çocukların aile bireylerine de destek verilecek. Aileler yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için mesleki eğitim programlarına yönlendirilecek. Ayrıca tarım aracılarına, işverenlere ve köy muhtarlarına da mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat ile ilgili eğitimlerinin verilmesi sağlanacak.

Türkiye'de çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarına önemli katkı sağlayacak proje, 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve uygulanmakta olan "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı"nın hedeflerine ulaşmasını da destekleyecek.

İlgili tüm taraflarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde, mevsimlik tarımda çalışan aileler ve çocuklarına yönelik ulaşımdan barınmaya eğitimden sağlığa kadar yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına hizmetler sunulacak.

Takip sistemiyle bilgiler tek çatı altında toplanacak

Projeyle kurulacak "Çocuk İşçiliği İzleme ve Takip Sitemi" ile bilgiler tek çatı altında toplanacak. Çalışma yaşamına girmesi önlenen çocukların okula devam ve başarılarının takip edilmesi ile mevsimlik tarım işinde çalışan aileler ve çocuklarının mevcut durumuna ve kamu hizmetlerine erişimlerine dair bilgiler tek bir sistemde toplanacak.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ve Avrupa Birliği (AB) iş birliğinde yürütülecek proje kapsamında, çocuk işçiliğiyle mücadele alanının ilgili kurum ve kuruluşları olan Milli Eğitim, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları, İŞKUR ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın koordinasyon halinde çalışılacak.