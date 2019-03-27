Son Dakika Haberleri: 12 Bin Çocuğun 3d Sinema Keyfi

12 Bin Çocuğun 3d Sinema Keyfi

1 saat önce

Sarıyer Belediyesi Kültür Müdürlüğü, her sene olduğu gibi bu yıl da okullarda 3D (üç boyutlu) sinema gösterimi gerçekleştirdi.

12 Bin Çocuğun 3d Sinema Keyfi, System.String[]

Sarıyerli öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği ve 32 okulda gerçekleştirilen sinema gösterimi 5 Şubat'ta başladı. Sabah ve öğle seanslarıyla devam eden gösterim, 25 Mart tarihine kadar sürdü. "BFG " ve ''Kırmızı Başlık Kız''adlı filmlerle çocuklar keyif dolu dakikalar yaşadı.

SARIYER BELEDİYESİ'NE ÜCRETSİZ FİLM GÖSTERİMİ İÇİN TEŞEKKÜR

Günde iki okulda gösterime giren renkli animasyon filmleriyle buluşan öğrencilerin eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan keyifli zaman geçirmeleri sağlandı. Aralarında ilk kez 3 boyutlu sinema izleyen öğrencilerin heyecanına ortak olan öğretmenler, Sarıyer Belediyesi'ne ücretsiz film gösterimi için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:28 Kaynak: Bültenler

Sabah, Sarıyer, Güncel
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