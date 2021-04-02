12 bin lira için taşla arkadaşını öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

12 bin lira için taşla arkadaşını öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

02.04.2021 14:27
12 bin lira için taşla arkadaşını öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Fatih'te, arkadaşı Abdurrahman Altun'u (65), üzerinde bulunan 12 bin lirayı alabilmek için kafasına taşla vurup öldüren sanık İsmail Özdemir (46), "kasten öldürme" ve "geceleyin silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Fatih'te, arkadaşı Abdurrahman Altun'u (65), üzerinde bulunan 12 bin lirayı alabilmek için kafasına taşla vurup öldüren sanık İsmail Özdemir (46), "kasten öldürme" ve "geceleyin silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, Unkapanı Caddesi'nde 8 Haziran 2020'de Abdurrahman Altun'un başından taşla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan İsmail Özdemir hakkındaki davayı karara bağladı.

Mahkeme heyetinin gerekçeli kararında, sanık İsmail Özdemir'in, arkadaşı maktul Abdurrahman Altun ile olay günü saat 03.00 sıralarında buluştuğu anlatılarak, iki arkadaşın kıraathanede oyun oynadığı, sonrasında alkol aldığı ve bir süre sonra tekrar kıraathaneye dönerek oyun oynamaya devam ettiği aktarıldı.

Sanığın, maktulün üzerinde fazla miktarda para olduğunu bildiği ve bu paraları alabilmek için kendine göre plan yaptığı ifade edilen gerekçeli kararda, sanığın bu plan çerçevesinde maktulü Unkapanı Caddesi Zeyrek Alt Geçidi'ne doğru götürdüğü, birlikte yürürlerken bir adım gerisinde kaldığı belirtildi.

Kararda, sanığın hiçbir şeyden haberi olmayan maktulü arkadan kafasına taşla vurarak ağır şekilde yaraladığı ve yere düşen maktulün cüzdanındaki 12 bin lirayı, kimliğini ve eşyalarını alarak kaçtığı, para dışındaki eşyaları kaçarken yolda attığı ifade edildi.

Maktulün, sabaha karşı devriye gezen polisler tarafından alt geçitte kafası ve yüzü parçalanmış şekilde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldıktan bir saat sonra öldüğü bilgisine yer verilen kararda, araştırmalar neticesinde olayın failinin sanık İsmail Özdemir olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Kararda, Gölcük'te üzerinde 4 bin lirayla yakalanan sanığın savcılık, hakimlik ve mahkemedeki savunmalarında, maktulün kendisine küfür ettiğini, sinirle olayı gerçekleştirdiğini ve maktulün üzerindeki parayı almadığını iddia ettiği ancak delil durumu ve dosya kapsamına göre sanığın bu savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirilerek itibar edilmediği bildirildi.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre, maktulün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıklarıyla beyin kanaması ve beyin doku hasarı neticesinde öldüğünün tespit edildiği anlatılan kararda, sanığın, maktulün üzerindeki parayı ele geçirmek amacıyla gasp suçunu gizlemek ve delilleri ortadan kaldırmak maksadıyla öldürme suçunu işlediği belirtildi.

Mahkeme, sanık Özdemir'i "yağma suçunu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığı "geceleyin silahla yağma" suçundan üst sınırı dikkate alarak 11 yıl hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, sanığın cezalarında herhangi bir indirime gitmezken ayrıca tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 12 bin lira için taşla arkadaşını öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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