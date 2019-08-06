Son Dakika Haberleri: 12 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin 626 lira ceza
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12 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin 626 lira ceza

2 saat önce

TOKAT'ta polisten kaçmak için ters yöne giren ve drift yapan ehliyetsiz sürücü Mikail A.'ya 10 bin 626 TL para cezası kesildi.

12 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin 626 lira ceza, System.String[]
TOKAT'ta polisten kaçmak için ters yöne giren ve drift yapan ehliyetsiz sürücü Mikail A.'ya 10 bin 626 TL para cezası kesildi. Yaklaşık 12 bin TL değerindeki 1978 model otomobil de 2 ay trafikten men edildi.
Mikail A., ailesine ait 1978 model 01 DM 939 plakalı otomobille Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerine geldiğinde trafik polislerini fark etti. Mikail A., bunun üzerine ters yöne girip, kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan Mikail A., yaklaşık 2 kilometre ters yönde ilerledi. İzini kaybettirmek için de sanayi sitesi içerisine girdi. Sanayi sitesinde drift yapan Mikal A., kısa süre sonra yakalandı. Ehliyetsiz olduğu anlaşılan Mikal A.'ya polis, 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 4 bin 36, 'drift yapmaktan' 5 bin 10, 'ters yönden giderek, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan 1002, 'kırmızı ışık ihlali'nden 235, dur' ihtarına uymamak'tan 235, otomobilin sigortası bulunmadığı için de 108 TL olmak üzere toplam 10 bin 626 TL para cezası kesti.
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı ve piyasa değeri yaklaşık 12 bin TL olan otomobil ise 2 ay trafikten men edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:54 Kaynak: DHA
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