Son Dakika Haberleri: 12 bin vatandaş hep birlikte oruçlarını açtı

12 bin vatandaş hep birlikte oruçlarını açtı

8 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Türkiye'nin en kalabalık kapalı alan iftarı düzenlendi.

12 bin vatandaş hep birlikte oruçlarını açtı, System.String[]
Büyükçekmece Belediyesi tarafından Türkiye'nin en kalabalık kapalı alan iftarı düzenlendi. 12 bin kişi aynı sofrada bir araya gelerek oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından 1997 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Türkiye'nin en kalabalık kapalı alan iftarı TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ezanın okunmasıyla birlikte 12 bin vatandaş hep beraber orucunu açtı. Birbirlerini tanımayan binlerce vatandaş, aynı iftar sofrasında bir araya gelerek oruçlarını açtı.

"1997 yılından bu yana TÜYAP Fuar Merkezi'nde 12-13 bin vatandaşımızla beraber en büyük iftarımızı yapıyoruz"

1997 yılından bu yana Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bu akşam 12 bin vatandaşımızla birlikte tekrar TÜYAP Fuar Merkezi'nde bu büyük iftarda orucumuzu açacağız. 1997 yılından bu yana her sene TÜYAP Fuar Merkezi'nin salonunda 12-13 bin vatandaşımızla beraber en büyük iftarımızı yapıyoruz. Ramazan, iftar sofralarında fark ediliyor. Herkesin birlikte iftar saatinde ezanı beklemesi, ezanla birlikte suyunu, lokmasını, çorbasını yiyip içmesi muhteşem bir manzara. Türk-İslam kültürünün en güzel ayı Ramazan ayıdır. Her şeyi orada görüyoruz" dedi.

"Büyükçekmeceli her yıl bir araya geliyoruz, birbirimizi görüyoruz"

Her yıl katıldığını belirten Şermin Önal, "Çok şanslıyız Büyükçekmece'de yaşadığımız için. Son derece güzel bir çevrede yaşıyoruz. Ben her sene mutlaka katılırım. Başkanımızın bütün etkinliklerinde olurum. Bu yemeklerde de birlikte olmak mükemmel bir duygu" diye konuştu.

Aynı sofrada bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Nuran Algış, "Belediye başkanımız Dr. Hasan Akgün her yıl bunu tekrarlıyor. Her konuda kendisine minnettarız. Biz binlerce Büyükçekmeceli her yıl bir araya geliyoruz, birbirimizi görüyoruz. Birlikte iftar açıyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir şey" diye konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:58 Kaynak: İHA
Türkiye, Büyükçekmece, Güncel
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