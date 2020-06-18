12 bin yıllık ayak izlerinin gönüllü koruyucusu - Son Dakika

12 bin yıllık ayak izlerinin gönüllü koruyucusu

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ve yapılan araştırmalarda 12 bin yıl öncesine ait olan insan ayak izleri zamana meydan okuyor.

12 bin yıllık ayak izlerinin gönüllü koruyucusu, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sindel Mahallesi yakınlarında bulunan ve yapılan araştırmalarda 12 bin yıl öncesine ait olan insan ayak izleri zamana meydan okuyor. Mahalle Muhtarı Bekir Üçtaş tarafından gönüllü olarak korunan 12 bin yıllık ayak izleri koruma altına alınmazsa yok olmaya yüz tutacak.


Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sindel Mahallesi yakınlarında 1965 yıllarında keşfedilen ayak izleri büyük ilgi görüyor. Yapılan araştırmalarda 12 bin yıl öncesine ait ayak izlerinin Kula Yanardağı'nın patlamasından kaçan kişilerin bıraktığı düşünülüyor. Dünyada benzeri az olan insan ve hayvan ayak izleri yeterince korunmadığı için yok olma aşamasına geldi. Ayak izlerinin bulunduğu Sindel Mahallesi Muhtarı Bekir Üçtaş da kendini binlerce yıllık tarihi korumaya adadı. 65 yaşındaki Bekir Üçtaş, 2009 yılından bu yana ayak izlerinin bulunduğu alanı korumaya çalıştığını söyledi. Demirköprü Barajına bakan yamaçta yer alan ayak izlerini evinden dürbünle gözleyen Üçtaş, ayak izlerinin bazılarının bilinçsiz vatandaşlar tarafından tahrip edildiğini ve zamanla yok olma aşamasına geldiğini belirtti. Gün yüzüne çıkarılmamış toprağın altında çok fazla ayak izi olduğunu kaydeden Üçtaş, ortaya çıkarılanlardan sadece 30-40 tanesinin kaldığını söyledi.


Toprağın altında tutarak korumaya çalışıyor


Ayak izlerini toprakla örterek koruma altına alan Muhtar Bekir Üçtaş, "Bu ayak izlerinin ilk olarak 1964-65 yıllarında bulundu. Ayak izleri daha fazlaydı fakat bakım ve koruma olmadığından dolayı binlercesi heder oldu gitti. Kimlere ait olduğunu araştıramadık. Yapılan araştırmalarda yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor" ifadelerini kullandı.


Ayak izlerinin volkan patlamasından sonra kaçan insanlar tarafından bırakıldığı bilgisini veren Muhtar Üçtaş, "Volkan patlaması sırasında aşağıdan bu yöne doğru püskürme olduğu düşünülüyor. Fakat izler de patlamadan tarafa kaçıldığını gösteriyor. Ayak izlerinin istikamet patlamanın olduğu istikamete doğru. Burada bir çelişki var. Oradan patlama olduysa bu insanlar neden patlamanın olduğu yöne doğru kaçtı? Daha önce bu barajın altında Gediz çayı akıyordu. Çaya mı gittiler orasını bilemiyoruz" dedi.


12 bin yıllık tarihin gönüllü koruyucusu


İzlerin yok olmaması için gönüllü koruyuculuk yaptığını belirten Üçtaş, "Bu izlerin gönüllü koruyucusu benim. Ben 2009'da muhtar oldum. Kültür ve Turizm Bakanlığına izlerin korunması için dilekçe yazdım. Burada yüzlerce açıkta olan izler vardı. Kapalı olan yerler de var fakat biz bu izleri açmıyoruz. Açık olan izler koruma altına alınmadığından çoğu izler kayboldu. Vatandaşlar gelip götürmüş. Bu izler koruma altına alınsaydı bizim mahallemiz için, devlet için bir nimetti. Fakat ne yazık ki sesimizi duyuramadık. Kendi imkanlarımla her zaman koruyamıyorum. Gelen ziyaretçiler bilinçsiz açıyor. Zarar vermeden dolayı bu izler zamanla bozuldu. Bu nimet eğer ki Avrupa'da olsaydı üzerinden kuş uçurtmazlardı. Ancak nedense bizde böyle şeyler pek kale alınmıyor" diye konuştu. - MANİSA

Salihli, Manisa, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 12 bin yıllık ayak izlerinin gönüllü koruyucusu - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek         
15:24
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı         
15:22
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı         
15:17
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi         
15:14
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası         
15:12
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı         
14:59
Ahmet Nur Çebi'den Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin         
14:57
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek         
14:56
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi         
14:53
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış         
14:47
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu         
14:28
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı         
14:19
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı         
14:18
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 17:10:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 12 bin yıllık ayak izlerinin gönüllü koruyucusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]