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12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi - Son Dakika

12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

03.10.2021 11:04
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi, System.String[]

ŞANLIURFA'ya 30 kilometre mesafedeki ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan 12 bin yıllık geçmişe sahip UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de sıcak hava balonu uçuşları yeniden başladı.

ŞANLIURFA'ya 30 kilometre mesafedeki ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan 12 bin yıllık geçmişe sahip UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de sıcak hava balonu uçuşları yeniden başladı. Haftanın 3 günü, yaklaşık bin lira olan balon uçuşlarına katılmak isteyenler, gün doğumundan önce Göbeklitepe'ye akın ediyor.

Göbeklitepe'de sıcak balon uçuşlarını yeniden başlaması, turizmi de hareketlendirdi. Sabah erken saatlerde balon uçuşu için tarihi alana gelenler, Göbeklitepe'yi bir de havadan izleme fırsatı yakalıyor. Sıcak balon uçuşuna katılmak ve tarihi alanı yakından görmek için gelen Şadiye Yıldız, "Burası çok güzel ve müthiş bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken tarihi bir yer. Göbeklitepe'de balon uçuşları cazibeyi daha artırıyor. Bölgede halen devam eden kazılar ve balon uçuşları, turizmi daha çok etkileyecektir" dedi.

'GÖKYÜZÜNDEN İZLEMEK MUHTEŞEM 'Malatya'dan Şanlıurfa'ya gelerek Göbeklitepe'yi ziyaret ettiklerini belirten İbrahim Beyoğlu, "Burası beklentimizin çok üstünde bir yer. Burada balon uçuşlarının başlaması çok güzel oldu. Bölgede bu tür faaliyetlerin yapılması daha çok ışık tutmuş olur. Gökyüzünden 12 bin yılık öncesine dayanan bu yapıları izlemek tarifi oldukça muhteşem bir duygu oluşturuyor" diye konuştu.'YUKARIDAN BAKMAK FARKLI BİR TECRÜBE'

Göbeklitepe'ye 3'üncü defa geldiğini aktaran İsa Aban ise şunları söyledi: "Burası önemli bir yer. Kültürel tarihi bir mirastır. Eşim ve çocuğumla beraber buraya geldik. Burada balon uçuşları başlamasının turizm açısından oldukça getirisi olacağını düşünüyorum. Gökyüzünden burayı izlemek daha güzel bir tecrübece olacaktır. Balon uçuşları bölgeye daha çok katkı sağlayacaktır."


12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi
12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi

UNESCO Dünya Mirası, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 bin yıllık tarihi Göbeklitepe'de balon uçuşlarına yoğun ilgi - Son Dakika
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