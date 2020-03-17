12. Bölge Kayseri Eczacı Odasından koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 12. Bölge Kayseri Eczacı Odasından koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

12. Bölge Kayseri Eczacı Odasından koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı

7 saat önce

Kayseri'de, 12. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili bilgi verdi.

12. Bölge Kayseri Eczacı Odasından koronavirüs tedbirleri bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Kayseri'de, 12. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili bilgi verdi.

Oda binasında düzenlenen toplantıda konuşan Akın, gerek Türk Eczacılar Birliği olarak gerekse Kayseri Eczacı Odası olarak hem halk hem de meslektaşları için bir takım önlemler aldıklarını söyledi.

Kayseri genelinde toplam 510 eczane için sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinin başlatıldığını belirten Akın, özverili çalışmalarından dolayı tüm belediyelere teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs için alınan önlemler doğrultusunda son 6 ay içerisinde kullanmış olmak şartı ile raporlu ilaç kullanan hastaların herhangi bir sağlık merkezine gidip reçete yazdırma ihtiyacı duymadan, bir aylık ilaçlarını eczanelerden temin edebileceklerini kaydeden Akın, 1 Mart tarihinden sonra bitecek olan ilaç raporlarının ise 30 Haziran'a kadar sürelerinin uzatıldığını dile getirdi.

Akın, depolarda herhangi bir ilaç sıkıntıyı olmadığını ve düzenli sevkıyat yapıldığını vurguladı.

Kovid-19 hastalığı için en önemli tedbirin panik yapmamak ve temel hijyen kurallarına uymak olduğuna dikkat çeken Akın, şunları söyledi:

"Umre başta olmak üzere son 14 gün içerisinde yurt dışından gelmiş vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları, ev halkıyla temas kurmamaları, kişisel ve toplum sağlığı açısından oldukça elzemdir. Dezenfektan için TEB tarafından Sağlık Bakanlığı'na müracaat yapılmıştır. İzin çıktığında birliğimiz tarafından üretilip gerekli görüldüğü takdirde odalar yolu ile eczanelerimize dağıtımı sağlanacaktır. Eczaneden alkol temini için birliğimiz tarafından Bakanlığa müracaat edilmiş, geçici olarak 2 litre sınırlandırması kaldırılmıştır. Birliğimize ait bir kuruluş olan Egaş üzerinden ilk etapta 15 bin litre alkol sipariş verilmiş ve eczanelerimizin taleplerinin karşılanması için gerekli adımlar atılmıştır."

Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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