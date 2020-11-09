12. Büyükelçiler Konferansı - Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası takdimi - Son Dakika

12. Büyükelçiler Konferansı - Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası takdimi

Yeşim Meço Davutoğlu'na Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Yeşim Meço Davutoğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Meço...

Yeşim Meço Davutoğlu'na Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası takdimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Yeşim Meço Davutoğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu'nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu'na bulunduğu ülkelerde Türkiye'nin tanıtımına yaptığı katkılar dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü takdim edildi.

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