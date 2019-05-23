Son Dakika Haberleri: 12. Çalışma Meclisi Toplantısı

12. Çalışma Meclisi Toplantısı

8 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 12. Çalışma Meclisi Toplantısı kapsamında düzenlenen "Çalışanların ve İşverenlerin Rolü ve Beklentileri Paneli"nde, işçi ve işveren temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler yer aldı.

12. Çalışma Meclisi Toplantısı, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 12. Çalışma Meclisi Toplantısı kapsamında düzenlenen "Çalışanların ve İşverenlerin Rolü ve Beklentileri Paneli"nde, işçi ve işveren temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler yer aldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak" temasıyla düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı, ATO Congresium'da gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve ILO Genel Direktörü Guy Ryder'ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı, "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak: Çalışanların ve İşverenlerin Rolü ve Beklentileri" başlıklı panelle devam etti.
Oturum başkanlığını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Uşan'ın yaptığı panele, işçi ve işveren temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı.
Panel, basına kapalı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:20 Kaynak: AA
İşçi, Güncel
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