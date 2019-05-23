12. Çalışma Meclisi Toplantısı - Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Ryder
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- Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'ın konuşması ANKARA - Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder, ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
- Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'ın konuşması ANKARA - Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder, ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:07 Kaynak: AA
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