Son Dakika Haberleri: 12. Çalışma Meclisi Toplantısı - Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Ryder

12. Çalışma Meclisi Toplantısı - Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Ryder

12 saat önce

- Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'ın konuşması ANKARA - Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder, ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

12. Çalışma Meclisi Toplantısı - Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Ryder, System.String[]
- Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'ın konuşması ANKARA - Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder, ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:07 Kaynak: AA
Ankara Ticaret Odası, Uluslararası Çalışma Örgütü, Güncel
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