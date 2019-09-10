12 Cesur Yürek, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

2017 yılının Avrupa Şampiyonu 12 Cesur Yürek, 8 Eylül'de Almanya ile oynadığı üçüncülük maçını 76 -65'lik bir skorla kazanarak Bronz Madalyanın sahibi oldu. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek A Milli Takımımız, Türkiye'ye dönüşlerinde aileleri ve basketbol severler tarafından coşkuyla karşılandı.

12 Cesur Yürek'in kazandığı başarıyı değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer "Garanti BBVA olarak basketbolu çok seviyor, gururla destekliyoruz. Avrupa 3.sü olarak ülkemize büyük bir mutluluk ve gurur yaşatan Millilerimizi gönülden kutluyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil eden milli takımımızın başarılarının devamının geleceğine olan inancımız da tam. Türk basketboluna kazandırdığımız 12 Dev Adam, Potanın Perileri, 12 Cesur Yürek gibi markalarla, Garanti BBVA bugün basketbol denince ilk akla gelen kurumlardan biri. Bu bizim için bugüne kadar elde edilen başarılarla birlikte, en büyük gurur ve mutluluk kaynağı. Türk basketbolunu, Avrupa ve dünyada sürdürülebilir başarılara imza atabilmesi adına var gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. dedi.