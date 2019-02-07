12. Civil En'joy Kariyer Günleri Etkinliği 25-27 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi'nde
1 saat önce
Cerrahpaşa İnşaat Kulübü tarafından düzenlenen 12. Civil En'joy etkinliği, 25 -26 -27 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.
İstanbul Üniversitesi
- Cerrahpaşa
İnşaat Kulübü'nün 12 senedir düzenlediği lisans öğrencileriyle İnşaat sektörünü bir araya getiren kariyer günleri etkinliği Civil En'joy, üç gün süreyle sektörün önde gelen şirketlerinden 10'u aşkın konuşmacıya ve şirketlere ev sahipliği yapıyor.
Bu yıl 12.'si düzenlenecek olan etkinlik, 25 -26 -27 Şubat 2019 tarihlerinde İÜ - Cerrahpaşa Avcılar
Yerleşkesi'nde katılımcılarla buluşacak. Civil En'joy hakkında daha fazla bilgi almak için iuinsaatkulubu.com
web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:47
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