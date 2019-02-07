Son Dakika Haberleri: 12. Civil En'joy Kariyer Günleri Etkinliği 25-27 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi'nde

12. Civil En'joy Kariyer Günleri Etkinliği 25-27 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi'nde

1 saat önce

Cerrahpaşa İnşaat Kulübü tarafından düzenlenen 12. Civil En'joy etkinliği, 25 -26 -27 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

12. Civil En'joy Kariyer Günleri Etkinliği 25-27 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi'nde, System.String[]
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa İnşaat Kulübü'nün 12 senedir düzenlediği lisans öğrencileriyle İnşaat sektörünü bir araya getiren kariyer günleri etkinliği Civil En'joy, üç gün süreyle sektörün önde gelen şirketlerinden 10'u aşkın konuşmacıya ve şirketlere ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl 12.'si düzenlenecek olan etkinlik, 25 -26 -27 Şubat 2019 tarihlerinde İÜ - Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi'nde katılımcılarla buluşacak. Civil En'joy hakkında daha fazla bilgi almak için iuinsaatkulubu.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:47 

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Teknoloji
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