Mobilya ve dekorasyon ürünlerinin sergilendiği 12. Çukurova Mobilya Dekorasyon Fuarı kapılarını açtı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, mobilyanın Türkiye'nin önemli ihraç kalemlerinin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl 3 milyar 130 milyon dolarlık mobilya ihraç ettiğini ifade eden Demirtaş, Adana'nın ihracata katkısının 28 milyon 641 bin dolar düzeyinde olduğunu kaydetti.

Fuarda modern ve klasik mobilyalardan özel tasarım ürünlerine varıncaya kadar pek çok ürün çeşidinin yer aldığını dile getiren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Çukurova yöresinde yer alan Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'ten sektörün kıymetli temsilcileri de bugün fuar alanımızda stant açmış durumdalar. Bu görünüm aynı zamanda bir güç birliğinin de işaretidir.

Atalarımızın dediği gibi, 'birlikten kuvvet doğar' sözünü fiiliyata geçiriyoruz. Bu birlikteliği, hem ilimiz hem de bölgemiz açısından fevkalade anlamlı buluyorum. Bu birlikteliğin sektörün gücünü daha da katlayacağına yürekten inanıyorum.

O sebeple Cezayir'den Özbekistan'a, Tunus'tan İran'a, Ürdün'den Umman'a geniş bir coğrafyaya ihracat kapasitesi bulunan Çukurova'yı, bölgemizin mobilya üssüne dönüştürmek için bu güç birliğini sonuna kadar sürdürmeliyiz."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kendisinin de ailesin de mobilyacı olduğunu, sektörün sorunlarını yakından bildiğini belirtti.

Mobilyacıları yürekten desteklemek gerektiğini ifade eden Karalar, daha önce mobilya almak için il dışına çıkan vatandaşların artık bu ihtiyaçlarını kentten karşıladıklarına dikkat çekti.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de açılışı yapılan fuarın pek çok rekoru içinde barındırdığını belirtti.

Fuarın, Çukurova yöresinin en yüksek nitelikteki mobilya fuarlarından olduğunu dile getiren Alagöz, fuar alanının tamamının kullanıldığını ve yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını kaydetti.

Fuara 30 ülkeden katılım

Geçen yıl fuarda 15 ülkeden misafir ağırlandığını belirten Alagöz, bu yıl ülke sayının 30'a çıktığını söyledi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da mobilya sektöründe kentin ihracatının yıl sonuna kadar 30 milyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.

Törene, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, Adana Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği Başkanı Rüştü Erikçi, Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Yalçın Avcı ile davetliler katıldı.

6 Ekim'e kadar gezilebilecek fuarda 83 katılımcı firma 2020 mobilya trendlerini görücüye çıkardı. Fuarı 30 ülkeden 200 kişilik yurt dışı alım heyetinin ziyaret edeceği öğrenildi.