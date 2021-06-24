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12 Dernek Temsilcisi ile Gölbaşı için omuz omuza… - Son Dakika

12 Dernek Temsilcisi ile Gölbaşı için omuz omuza…

24.06.2021 10:31
12 Dernek Temsilcisi ile Gölbaşı için omuz omuza…, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşı İl Hemşeri Dernekleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Toplamda 12 dernek temsilcisinin katıldığı organizasyonda Gölbaşı'nda hayata geçen ve geçecek projeler masaya yatırıldı. Toplantıda Başkan Ramazan Şimşek, göreve geldiği bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleri yer anlatırken; Gölbaşı'nda hayata geçirmeyi planladığı diğer projeler için de destek istedi. Özellikle salgın sürecinde hem belediye personelinin hem esnafın hem de vatandaşın maddi ve manevi yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Ramazan Şimşek "Gölbaşı bizim yaşadığımız, doğduğumuz büyüdüğümüz yer. İlçemizi, el ele vererek hak ettiği yere getirmemiz gerekiyor. Gölbaşımız güzellikleri ve konumu ile daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Tek taşla duvar olmaz. Sizlerin desteği ile hep birlikte Gölbaşımızı bir yerlere geleceğiz" dedi.

Esnafa yönelik hayata geçirdikleri 1000 TL'lik nakdi destek yardımı ile 3 günde 1500 esnafa can suyu olduklarını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek "BGMP ile Gölbaşı, Ankara hatta Türkiye'nin en değerli ilçesi olacak" açıklamasında bulundu.

Gölbaşı kavramı değişiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise Gölbaşı kavramının değiştiğini ifade ederek "Gölbaşı artık Konya Yolu'nun iki tarafından fazlası. İlçemiz sağlı sollu büyüyor. Çok yakında çalışmaları başlayacak olan BGMP ile Gölbaşı'nı bir bütün olarak ele alacağız" diye konuştu. Geçmiş dönem belediye başkanlarına da çalışmaları sebebiyle teşekkür eden Karakaya sözlerini şöyle noktaladı: "Gölbaşı'nın kimliğini yeniden oluşturuyoruz. Bu noktada da çalışmalarımız olacak. İnşallah kısa sürede çalışmalarımızı Başkanımız Ramazan Şimşek ile tamamlayacağız."

Gölbaşı Ardahanlılar Derneği, Gölbaşı Artvinliler Derneği, Gölbaşı Bayburtlular Derneği, Gölbaşı Çankırılılar Derneği, Gölbaşı Çorumlular Derneği, Gölbaşı Gümüşhaneliler Derneği, Gölbaşı Kars Ardahan Iğdır Derneği, Gölbaşı Kırıkkaleliler Derneği, Gölbaşı Kırşehirliler Derneği, Gölbaşı Samsunlular Derneği, Ankara Seğmen Kulübü Gölbaşı Şubesi, Gölbaşı Yozgatlılar Derneği temsilcileri ise; birlikte hareket etmeye gayret ettiklerini aktararak, sıkıntı ve mutluklarını Prof. Dr. Mevlut Karakaya ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile paylaştıklarını dile getirdi. "Gölbaşı hepimizin" diyen temsilciler bundan sonraki süreçte de omuz omuza çalışma gayretinde olacaklarını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının tek çatı altında olma isteklerini de dinleyen Şimşek "Proje geliştirilip sizlere yer tahsis edilmesi hususunda çalışmalarımızı hızlandıracağız" diyerek müjdeyi verdi.

12 Dernek Temsilcisi ile Gölbaşı için omuz omuza…

Milliyetçi Hareket Partisi, Mevlüt Karakaya, Ramazan Şimşek, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 12 Dernek Temsilcisi ile Gölbaşı için omuz omuza… - Son Dakika


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