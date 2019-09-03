12 Dev Adam, ABD'ye yenildi
9 saat önce
A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye 93-92 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:55 Kaynak: İHA
A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye 93-92 mağlup oldu.
(İHA)
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