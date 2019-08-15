12 Dev Adam, Akropolis Turnuvası için Yunanistan'a gitti

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı
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'da düzenlenecek Akropolis Turnuvası'na katılacak. Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül
tarihleri arasında gerçekleştirilecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek 29'uncu Akropolis-EuroBank Uluslararası Turnuvası'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, İstanbul
Havalimanı'ndan Atina'ya gitti ve günü turnuvanın oynanacağı Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor
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Salonu'nda yaptığı tek antrenmanla tamamladı. Atina'da 19 Ağustos'a kadar devam edecek olan turnuvada milliler; Sırbistan, İtalya
ve ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak. Kadroda A. Buğrahan Tuncer, Berk İbrahim Uğurlu
, Berkan Durmaz, Cedi Osman
, Doğuş Balbay
, Ege Arar
, Ersan İlyasova
, Furkan Korkmaz
, J. Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu
, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden
, Sertaç Şanlı
ve Yiğit Arslan yer aldı. Turnuvada maç programı ise şu şekilde:
Yarın 18.00 Sırbistan - Türkiye
20.30 Yunanistan - İtalya
17 Ağustos Cumartesi 18.00 İtalya - Sırbistan 20.30 Yunanistan - Türkiye
18 Ağustos Pazar 18.00 Türkiye - İtalya 20.30 Yunanistan - Sırbistan
(İHA)