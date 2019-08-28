Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam'da Berk Uğurlu kadrodan çıkarıldı
Son Dakika Spor Haber

12 Dev Adam'da Berk Uğurlu kadrodan çıkarıldı

7 dakika önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Berk İbrahim Uğurlu, sakatlık sebebiyle FIBA 2019 Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.

12 Dev Adam'da Berk Uğurlu kadrodan çıkarıldı, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Berk İbrahim Uğurlu, sakatlık sebebiyle FIBA 2019 Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.


Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası öncesinde A Milli Erkek Baksetbol Takımı'nda şok sakatlık yaşandı. Millilerde başarılı basketbolcu Berk Uğurlu sakatlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Berk'in geçirdiği sakatlık sebebiyle, kadroda yer alamayacağı belirtildi. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İran'da 40 yıl sonra devrim! Kadınlar statta maç izleyecek
Fenerbahçe'de Fernando Llorente harekatı! Galatasaray'dan Maicon için ilginç teklif! Fırat Aydınus için şok sözler: Bilerek VAR'a gitmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 10:27:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam'da Berk Uğurlu kadrodan çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]