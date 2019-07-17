12 Dev Adam'da Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkarıldı
3 saat önce
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Dünya Kupası aday kadrosunda yer alan Kartal Özmızrak, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:55 Kaynak: İHA
'nın FIBA Dünya Kupası aday kadrosunda yer alan Kartal Özmızrak
, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
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tarihleri arasında organize edilecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Kartal Özmızrak geniş kadrodan çıkartıldı. 1995 doğumlu oyuncu sakatlığı nedeniyle Millilerin FIBA 2019 Dünya Kupası kadrosunda yer alamayacak. - İSTANBUL
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