12 Dev Adam'da Orhun Ene dönemi başladı - Son Dakika

12 Dev Adam'da Orhun Ene dönemi başladı

23.11.2020 12:35

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni baştrebörü Orhun Ene, çok heyecanlı olduğunu belirterek, herkesin gurur duyacağı bir milli takım çıkaracaklarını vurguladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yeni baştrebörü Orhun Ene, çok heyecanlı olduğunu belirterek, herkesin gurur duyacağı bir milli takım çıkaracaklarını vurguladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi resmen başladı. İmza töreni Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan'ın da katılımı ile korona virüs pandemisi nedeniyle online olarak yapıldı.

Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu'na geçmiş olsun dileyerek sözlerine başlayan Ömer Onan, "Kısa bir süre önce Ufuk Sarıca ile yollarımızı ayırmıştık. Kendisine hizmetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum. A Milli Takımımızın yeni antrenörü Orhun Ene, Türk basketbolunun yetiştirdiği en değerli hocalardan. Sezon sonuna kadar çalışmama kararı olmasına rağmen, bu süreçte başta başkanımız Hidayet Türkoğlu ve beni kırmayarak bu onurlu ve önemli görevi kabul ettiği için kendisine teşekkür ederim. 2022 Eylül ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın bitimine kadar A Milli Takımımızın başantrenörü Orhun Ene'dir. Daha uzun yıllar nice başarılar yapacağına inancımız sonsuzdur. Bu hafta Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için iki tane önemli maça çıkacak Bu iki maçta sahadan gali ayrılacağız. Cuma günü Hırvatistan ile, Pazar günü de Hollanda ile oynayacağız. TBF olarak kısa bir süre önce kadın milli takımımızın fanus düzenindeki organizasyonunu başarılı bir şekilde tamamladık. Şimdi erkek milli takım maçlarına ev sahipliği yapacağız. Fanus düzeninde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Pandemiden dolayı seyircisiz oynanacak. milli takımız toplanıyor. Testlerinden geçtikten sonra toplanacak. Orhun hoca yönetimindeki ilk idmanlarını da yapacak. Orhun ene ve ekibi teşekkür ediyor" diye konuştu.

ORHUN ENE: "HERKESİN GURUR DUYACAĞI MİLLİ TAKIM ÇIKARACAĞIZ"

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Orhun Ene de, "A Milli Takımın formasını giydim, her kategoride görev yaptım. Milli takıma çağırıldığım zaman her seferinde yaşadığımı heyecanı yine yaşıyorum. Geçmişe göre çok daha farklı tecrübelerim var. Milli takımda çalışmak, benden önce çalışmış Ergin hoca, Ufuk hoca gibi antrenörlerimizin getirdiği seviyeye katkıda bulunmak benim öncelikli görevlerimden biri olacak. Beni göreve layık gören başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Zor bir sürecimiz var. Milli takım pencerelerinin çok yoğun dönemde olması, çalışma sürelerinin kısıtlı olması, geçmişteki milli takımlardan farklı bir yapı oluşturdu. Bizler milli formaya çok değer veren insanlarız. Mili takım çağırdığımız oyuncular bu bağlılığı ortaya koymuş insanlar. Milli takımdaki oynayacaklar oyuncularımız, bu işte en büyük sorumluluk onlara düşünüyor. Kısa zamanda bir kimya oluşturacağız. Bu kültürü devam ettirmek, kültürle farkı yapmak bence en önemli ayrıntı olacak. Kısa dönemde bu arkadaşlarla yoğun bir çalışma düzeninden geçtikten sonra iki maçtan başlayarak istenilen sonuçlarla berabere tekrar öz güvenimizi yerine getirerek, herkesin gurur duyacağı milli takım çıkaracağız" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort/İHA)

12 Dev Adam'da Orhun Ene dönemi başladı
12 Dev Adam'da Orhun Ene dönemi başladı
12 Dev Adam'da Orhun Ene dönemi başladı
12 Dev Adam'da Orhun Ene dönemi başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Orhun Ene, Eylül, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 12 Dev Adam'da Orhun Ene dönemi başladı - Son Dakika Spor


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