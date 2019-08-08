Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam Dünya Kupası'na hazırlanıyor
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12 Dev Adam Dünya Kupası'na hazırlanıyor

55 dakika önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

12 Dev Adam Dünya Kupası'na hazırlanıyor, System.String[]
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Milliler, E Grubu'da ABD, Çekya ve Japonya ile oynayacak. Turnuva öncesinde ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde basınla bir araya geldi. Burada yapılan röportajların ardından basketbolcular ile teknik ekip, basın mensuplarına toplu halde görüntü ve fotoğraf verdi.

Medya günü etkinliğinin ardından milliler, Dünya Kupası hazırlıklarına yaptığı çalışmalarla devam etti. Bir bölünü basına açık gerçekleşen antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri yaptı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:31 
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