- 12 Dev Adam, Dünya Kupası'nda son 16'ya kalamadı

FIBA Dünya Kupası: Türkiye: 76 - Çekya: 91

Milliler, klasman maçları oynayacak

İSTANBUL - A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında karşılaştığı Çekya'ya 91-76'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla grubu 3. sırada tamamlayan milliler, son 16'ya kalamadı. Ay-yıldızlılar 17-32 klasman maçları oynayacak.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu 3. karşılaşmasında Çekya ile Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde mücadele etti. Çekya karşısında maça Scottie Wilbekin, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başlayan milliler, ilk periyodu 22-16, devreyede 43-35 geride tamamladı. Müsabakanın diğer periyotlarında da üstünlüğü yakalayamayan 12 Dev Adam, rakibi karşısında parkeden 91-76'lık skorla mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda Cedi Osman 24 sayı, 3 ribaund, 3 asist, Furkan Korkmaz 16 sayı, 4 ribaund ve Melih Mahmutoğlu da 14 sayıyla takımına katkıda bulundu.

Çekya'da ise Vojtech Hruban 18 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve Ondrej Balvin 17 sayı, 11 ribaund ile mücadele ederek takımlarına galibiyeti getirdi.

Klasman maçları oynayacak

Milliler daha önce E Grubu'nda Japonya'yı 86-67 yenmiş ve ABD'ye 93-92 yenilmişti. Çekya mağlubiyetinin ardından 4 puanla 3'üncü sırayı alan ay-yıldızlılar, 17-32 klasman maçı oynayacak. Dongguan'da oynanacak klasman karşılaşmalarında E Grubu'nun 3 ve 4'üncüleri, F Grubu'nu 3 ve 4'üncü sırada tamamlayan takımlarla O Grubu'nda bir araya gelecek. E Grubu'nda alınan puanlar buraya taşınacak. O Grubu maçlarında takımlar ilk grup sürecinde karşılaşmadıkları ekiplerle maç yapacak. Oynanacak maçların sonucunda, FIBA'nın resmi basketbol kurallarına göre, gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.