Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası'na hazırlanıyor
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12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası'na hazırlanıyor

50 dakika önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası hazırlıklarına Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla devam etti.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası hazırlıklarına Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla devam etti. Milliler, antrenman öncesinde medya günü etkinliğine katıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Milliler, E Grubu'da ABD, Çekya ve Japonya ile oynayacak. Turnuva öncesinde ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde basınla bir araya geldi. Burada yapılan röportajların ardından basketbolcular ile teknik ekip, basın mensuplarına toplu halde görüntü ve fotoğraf verdi.

Medya günü etkinliğinin ardından milliler, Dünya Kupası hazırlıklarına yaptığı çalışmalarla devam etti. Bir bölünü basına açık gerçekleşen antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri yaptı. - İSTANBUL
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti, Sinan Erdem, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:07 Kaynak: İHA
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