Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam, hazırlık turnuvasını üçüncü bitirdi
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12 Dev Adam, hazırlık turnuvasını üçüncü bitirdi

1 saat önce

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına Suzhou'da devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 87-59 yenerek üçüncü oldu.

12 Dev Adam, hazırlık turnuvasını üçüncü bitirdi, System.String[]

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına Suzhou'da devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Turnuvası'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 87-59 yenerek üçüncü oldu.


Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına ev sahibi ülkenin Suzhou kentinde devam eden A Erkek Milli Takımı, Atlas Turnuvası üçüncülük maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 87-59 mağlup etti.


TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ve TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'ın da takip ettiği ve Dushu Gölü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 40-22 önde kapattı. Milliler'de Melih Mahmutoğlu ve Ersan İlyasova 16'şar sayıyla en skorer isimler olurken Sertaç Şanlı 13, Yiğit Arslan ise 10 sayı kaydetti. Türkiye'de Scottie Vilbekin ise ufak sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.


Böylelikle FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayan Türkiye, 28 Ağustos Çarşamba günü turnuvadaki grup maçlarını oynayacağı Şanghay şehrine hareket edecek.


FIBA 2019 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlıların maç programı şu şekilde:


1 Eylül 2019 Pazar


TSİ 11.30 Türkiye - Japonya


3 Eylül 2019 Salı


TSİ 15.30 ABD - Türkiye


5 Eylül 2019 Perşembe


TSİ 11.30 Türkiye - Çekya - İSTANBUL

Dominik Cumhuriyeti, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:05 Kaynak: İHA
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