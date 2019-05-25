Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası maç saatleri belli oldu

12 Dev Adam'ın Dünya Kupası maç saatleri belli oldu

2 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Çin'de düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda oynayacağı karşılaşmaların saatleri belli oldu.

12 Dev Adam'ın Dünya Kupası maç saatleri belli oldu, System.String[]
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Çin'de düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda oynayacağı karşılaşmaların saatleri belli oldu. FIBA tarafından 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç saatleri belli oldu. E Grubu'nde ABD, Çekya ve Japonya ile Şangay'da karşı karşıya gelecek olan milliler ilk maçını 1 Eylül Pazar günü Japonya ile oynayacak ve karşılaşma Türkiye Saati ile 11.30'da oynanacak. 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30'da turnuvanın favorisi ABD ile karşılaşacak olan milliler, gruptaki son maçını ise 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile oynayacak. Grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselmeyi başaracak.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:26 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, A Milli Erkek Basketbol Takımı, Güncel
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