12 Dev Adam'ın Dünya Kupası maç saatleri belli oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, Çin'de düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda oynayacağı karşılaşmaların saatleri belli oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:26 Kaynak: İHA
'nın, Çin
'de düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda oynayacağı karşılaşmaların saatleri belli oldu. FIBA tarafından 31 Ağustos-15 Eylül
tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç saatleri belli oldu. E Grubu'nde ABD
, Çekya ve Japonya
ile Şangay'da karşı karşıya gelecek olan milliler ilk maçını 1 Eylül
Pazar günü Japonya ile oynayacak ve karşılaşma Türkiye
Saati ile 11.30'da oynanacak. 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30'da turnuvanın favorisi ABD ile karşılaşacak olan milliler, gruptaki son maçını ise 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile oynayacak. Grubu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselmeyi başaracak.
(İHA)
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