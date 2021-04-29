12 Dev Adam'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika

12 Dev Adam'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi Almanya'nın Berlin şehrinde bulunan Verti Music Hall'de gerçekleştirildi. Turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım, altışarlı olarak dört gruba yerleştirildi. Grup maçları 1-8 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya'nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Türkiye, FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile birlikte 3. torbada yer aldı. Milliler, kura çekiminin ardından A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Ay-yıldızlıların grup karşılaşmalarına Gürcistan'ın Tiflis kenti ev sahipliği yapacak. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda gruplar şöyle oldu: A Grubu: İspanya, Rusya, TÜRKİYE, Gürcistan, Belçika, Bulgaristan B Grubu: Almanya, Litvanya, Fransa, Slovenya, Macaristan, Bosna Hersek C Grubu: İtalya, Estonya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Büyük Britanya D Grubu: Çekya, Polonya, Sırbistan, Finlandiya, İsrail, Hollanda (Oğuzhan Ort/İHA)

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