Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam'ın rakibi Çekya
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12 Dev Adam'ın rakibi Çekya

1 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.

12 Dev Adam'ın rakibi Çekya, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milliler galip gelmesi durumunda 2. tura çıkacak. Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 11.30'da Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında Japonya'yı 86-67'lik skorla galip ederken, ikinci karşılaşmada ise uzatmalarda ABD'ye 93-92 mağlup oldu. Rakip Çekya ise grubun ilk müsabakasında ABD'ye 88-67 yenilirken, Japonya'yı ise 89-76'lık skorla mağlup etti. 12 Dev Adam, Çekya karşılaşmasından galip ayrılması durumunda 2. tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek.

(İHA)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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12 Dev Adam'ın rakibi Çekya! Hedef mutlak galibiyet
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