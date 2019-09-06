Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam'ın rakibi Karadağ
Son Dakika Spor Haber

12 Dev Adam'ın rakibi Karadağ

1 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda O Grubu'ndaki ilk klasman maçında yarın TSİ 14.30'da Karadağ ile oynayacak.

12 Dev Adam'ın rakibi Karadağ, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda O Grubu'ndaki ilk klasman maçında yarın TSİ 14.30'da Karadağ ile oynayacak.


Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nu 1 galibiyetle 3. sırada tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yoluna klasman maçları ile devam edecek. Milliler, klasman müsabakalarında O Grubu'nda Karadağ ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, grubun ilk maçında yarın TSİ 14.30'da Dongguan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.


12 Dev Adam, ikinci karşılaşmasında ise 9 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.30'da Yeni Zelanda ile oynayacak. Maçların ardından FIBA'nın resmi basketbol kurallarına göre, gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.


Milliler, turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenerken, ABD'ye 93-92, Çekya'ya da 91-76'lık skorla mağlup olarak, 2. tur şansını yitirmişti. - İSTANBUL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yeni Zelanda, Karadağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir
Eski Futbolcu Ahmet Dursun, Asena Demirbağ ile dünya evine girdi Mustafa Cengiz'den Terim'e verilen cezayla ilgili açıklama: Kararın saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç men cezası verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:22:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam'ın rakibi Karadağ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]